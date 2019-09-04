جلسة حوارية ببيت الثقافة بالجفرة للتعريف بمنظمة الشراكة المجتمعية

نظمت ببيت الثقافة بالجفرة، جلسة حوارية للتعريف بمنظمة الشراكة المجتمعية، حضرها أعضاء المنظمة بالبلدية، ورئيس مجلس الحكماء الجفرة، ومنتسبو مؤسسات المجتمع المدني بمدن الجفرة.

وتم خلال الجلسة تناول العديد من المحاور، شملت التعريف بمنظمة الشراكة، وأهدافها، ومهامها، ومراحل شراكة بلدية الجفرة، إضافة إلى عرض نشاطات الشراكة المجتمعية، والمشاريع المنفذة من قبلها، والتى تشمل مشروع تعشيب جناح العائلات بمنتزه الفوارة السياحي بهون، وتوريد مكبس للمخلفات البلاستيكية، وتوريد فصول دراسية جاهزة لمدرسة العوينية بزلة، كما تمت مناقشة آفة سوسة النخيل، وما تشكله من مخاطر على الاقتصاد الوطني.

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