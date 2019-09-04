أبرز النقاط التي تناولها غسان سلامة خلال إحاطته أمام مجلس الأمن

أخبار ليبيا24

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل 40 حالة انتهاك لحظر توريد السلاح إلى ليبيا من عدة دول.

وأضاف سلامة خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا أنه لا بد أن يمثل من قام باستهداف البعثة في بنغازي للعدالة.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الحرب الحالية في طرابلس أوقفت أي عملية سياسية تبشر بخير، مؤكدًا أن قصف المطارات كارثة وأنه على مجلس الأمن إدانة أي قصف يهدد حياة المدنيين.

وأفاد سلامة أن الوضع في مرزق ما يزال مروعا وهناك أكثر من 100 قتيل فضلا عن المصابين، موضحًا أن أماكن الأعمال والمنازل في مرزق تعرضت للسرقة والحرق وهناك مخاطر بتوسع العنف.

ولفت المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى أن ما حصل في مرزق يمكن أن يحصل في أماكن أخرى،مؤكدًا الحاجة لتمويل سريع لخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا.

وأشار سلامة إلى أن الأطراف استجابت للهدنة في يوليو الماضي لكن الانتهاكات حصلت، مبينًا أنه منذ 4 أبريل، توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين على حد سواء.

وأوضح المبعوث الأممي أن العنف في ليبيا يتفاقم بسبب تواصل إمداد أطراف النزاع بالسلاح، وقرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا لم يكن فعالا.

وأكد سلامة أن وصول المرتزقة إلى ليبيا أمر خطير ويمكن أن يؤدي إلى التصعيدن مثنيًا على دعوة مجموعة السبع لعقد مؤتمر دولي للوصول إلى حل سياسي.

وذكر المبعوث الأممي إلى ليبيا أن مضاعفة الدعم الخارجي لأحد الأطراف سيؤدي إلى تفاقم القتال.

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