افتتاح المكتبة العلمية بكلية التربية بجامعة سرت بعد إعادة تنظيمها

افتتح رئيس جامعة سرت والكاتب العام بالجامعة، المكتبة العلمية بكلية التربية، بعد إعادة تنظيمها وتصنيف الكتب وفق الطرق الحديثة لتصنيف المكتبات.

وبحسب مراسلنا فقد حضر افتتاح المكتبة عدد من مديري المكاتب والإدارات بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بكلية التربية بجامعة سرت.

وتضم مكتبة كلية التربية عددا من الكتب في مختلف التخصصات وفق الأقسام العلمية بالكلية، حيث بلغ عدد الكتب حوالي خمسة آلاف كتاب، وتعتبر من بين أكبر المكتبات الفرعية بالجامعة.

هذا وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد المحجوب أن الاهتمام بالمكتبات الفرعية في الكليات أصبح هدفا من أهداف إدارة الجامعة، من أجل تسهيل وصول الطلاب للمراجع العلمية ومساعدتهم في استكمال متطلباتهم الدراسية.

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