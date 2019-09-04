فرنسا تعلق على احتمالية استخدام أسلحتها بـ"جرائم حرب" في اليمن

أصدرت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، تعليقا حول احتمالية استخدام أسلحتها في ارتكاب “جرائم حرب” باليمن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، إن تصديرها للأسلحة يخضع لمراقبة مشددة من قبل الللجنة الوزارية.

وجاءت تصريحات الناطقة الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في ردها على احتمالية استخدام أسلحة فرنسية في “جرائم حرب” قد تكون مرتكبة في اليمن.

كما أدانت الخارجية الفرنسية كذلك الهجوم الذي استهدف مطار معيتيقية في ليبيا في الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

يتبع…