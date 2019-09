المتوسط:

عقدت مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة بالحكومة الليبية اجتماعآ تشاوريآ بقاعة الاجتماعات بمستشفي الأطفال بنغازي ضم عدد من ممثلي المنظمات الدولية لبحث الوضع الصحي في ليبيا.

وأكدت مديرة ادارة التعاون الدولي خلال الاجتماع الذي حضره مدير ادارة المختبرات ومصارف الدم السيد عقيلة حويل ومدير مستشفي الاطفال بنغازي احمد العقوري – أنه تم التركيز خلال الاجتماع التشاوري على الحاجة إلى تسليط الضوء، والتنسيق حول الدعم المقدم من الشركاء ليبيا، لتعزيز التخطيط للنظام الصحي، وتنمية القدرات في القطاع الصحي.

وتناول الاجتماع بحث الأوضاع الصحية، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا.

The post «صحة المؤقتة» تبحث مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية التعاون المشترك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية