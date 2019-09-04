منظمة حقوقية تطالب بتحقيق دولي بشأن مطار معيتيقة

طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، من المبعوث الأممي غسان سلامة، بضرورة طلب فتح تحقيق دولي حول الجرائم التي تستهدف الملاحة الجوية عبر مطار معيتيقة الدولي.

كما طالبت المنظمة في بيان أصدرته، جميع حملة السلاح تجنيب المطارات والموانئ من الاستهداف، وعدم استخدامها للأغراض العسكرية، حتى لا تكون عرضة لتوجيه الهجمات، مؤكدة أن الاستعمال غير المشروع والاستهداف غير المبرر، هي جرائم حرب، وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات الملاحة الجوية والقانون الوطني.

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