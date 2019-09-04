معالي وزير الزراعة بالحكومة يبحث مشاكل مركز الصحة الحيوانية

شحات 04 سبتمبر 2019 (وال) – عقد معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة الدكتور حسن الزيداني اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء مع المسؤولين بمركز الصحة الحيوانية بكافة إداراته وأقسامه بمقر الوزارة بشحات .

الاجتماع تناول الإشكاليات التي تعيق عمل المركز مثل تنظيم اللائحة الداخلية، ووجود الأرشيف في طرابلس مما يعيق عمله، إضافة إلى التأخير في استجلاب اللقاحات، وتدريب العناصر الوطنية.

كما بحث السادة الحضور استحداث آلية للتواصل مع السلخانات عن طريق وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة والتواصل مع المنظمات الدولية للدعم .

وطلب الحاضرون دعم الوزارة لمخاطبة البلديات لتفعيل المنافذ الحدودية، وتفعيل مراكز الصحة الحيوانية بالجنوب مثل مراكز مرزق الشاطيء سبها القطرون . (وال – شحات) ع ع

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