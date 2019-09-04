كرموس: المبادرة السياسية لحل الأزمة مازالت قيد الدراسة

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عادل كرموس، أن المجلس يتدارس مبادرة للحل السياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن النظر في هذه المبادرة سيكون بعد أسبوعين من حيث التصويت عليها.

وقال كرموس، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إنه ومنذ بداية الحرب على طرابلس في ٤ / ٤ وعرقلة انعقاد المؤتمر الجامع بمدينة غدامس، يعتبر الحل السياسي منتهيا، ولا صوت إلا صوت الرصاص الذي لا يمكن أن يحقق حلا باعتراف العالم، ناهيك عن الخسائر في الأرواح والأموال ومن هنا بادر رئيس المجلس الرئاسي بطرح مبادرة للحل السلمى تناولها الإعلام بشيء من الترحيب وكذلك المجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة ورفضها الطرف الآخر المعتدي غير أن المجلس الأعلى للدولة رغم ترحيبه بها إلا أنه رأى إنها عمليا غير قابلة للتطبيق”، وذلك بحسب تعبيره.

وأضاف كرموس، “إنه تقرر تكليف لجان عدة بدراسة هذه المبادرة ووضع رؤية لحل الأزمة قابلة للتطبيق من الناحية العملية يشارك فيها جميع الأطياف السياسية الليبية وفق ثوابت المجلس، مشيرا إلى أن تلك الثوابت هي أن الاتفاق السياسي الليبي هو الأداة الحاكمة لأي حل سياسي، وتقليص المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين وتعيين حكومة منفصلة عنه، ورفض عسكرة الدولة ورفض مشاركة حفتر في أي حوار سياسي لأنه هو من عطل الحل السياسي وأعلن الحرب على العاصمة”، لافتا إلى أن النقاش مازال مستمرا فيما يتعلق بعدة نقاط منها ما يتعلق بحكومة السراج وضعف أدائها وكذلك القضاء على المركزية وتطبيق قانون الإدارة المحلية.

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