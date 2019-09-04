هل ينجح مجلس الأمن بإطفاء النيران الليبية؟

رأى الباحث الاستراتيجي والمحلل السياسي ناصر زهير أن مجلس الأمن لن يتحرك بشكل فاعل في ليبيا لأن طرفي النزاع يمتلكان تحالفات لديها حق الفيتو في المجلس، مشيراً إلى أن المجلس سيقتصر فقط على الطلب من الأطراف.

وقال زهير في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، إن المبعوث الاممي غسان سلامة لم يتحدث في إحاطته اليوم عن أهم النقاط حول تطورات الأوضاع في ليبيا ولم يتقدم بطلب مباشر وأدلة صريحة لمجلس الأمن الدولي لإيضاح الصورة ولكنه اكتفى بالحديث عن وجود انتهاكات فقط وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة في جلسات مجلس الأمن حول ليبيا.

وأشار زهير إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول ليبيا لن تضيف للمشهد شيئاً ولن يكون لها نتائج حقيقية ولكن ربما تكون بداية العمل لقرارات مستقبلية لحسم الصراع بين الأطراف على الأرض.

وذكر أن تفاقم الأوضاع في ليبيا جعل مجلس الأمن في موقف محرج خاصة مع تأخره في اتخاذ إجراءات واضحة وسط انتظار كافة الأطراف الدولية للحسم على الأرض وأي الطرفين سيسطر على الوضع خاصة، وأن الأطراف الوحيدة التي كانت فاعلة هي طرفي النزاع في ليبيا، مشيرا إلى أن كل التحركات من مجلس ستكون عبارة عن دعوات فقط.

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