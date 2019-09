المتوسط:

دعا مندوب الصين بمجلس الأمن، المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير لمساعدة ليبيا للخروج من الأزمة.

وطالب مندوب الصين، خلال جلسة، اليوم الأربعاء، حول ليبيا بدعم مجلس الأمن للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية للوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا.

The post الصين تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير لمساعدة ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية