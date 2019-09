وزير «عمل الوفاق» يبحث مع مدير برنامج التنمية التعاون المشترك

المتوسط:

ناقش وزير العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني، المهدي الأمين، اليوم الأربعاء بطرابلس مع مدير البرنامج الليبي للإدماج والتنمية مصطفي الساقزلي الاستعدادات لاطلاق مبادرة “بناء “.

كما تم مناقشة كيفية خلق آليات مشتركة بين الوزارة والبرنامج الليبي للإدماج والتنمية، وتم التطرف إلى الحديث عن جانب من الخطة التدريبية التي تتبناها وزارة العمل، حيثُ تم الاتفاق علي خلق شركة بين مبادرة بناء وبين صندوق التسهيلات المالية.

وشارك في اللقاء كلاً من رئيس مجلس إدارة مؤسسة مساحة للتطوير وريادة الأعمال ومدير مكتب المدير العام للبرنامج ومدير مكتب الاعلام والتواصل في الوزارة ربيعة عمار.

