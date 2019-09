المتوسط:

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور “محمد عماري زايد”، اليوم الأربعاء، وزير المواصلات “ميلاد معتوق”، لمناقشة جملة من المعوقات التي تواجه الوزارة.

وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، موضوع إغلاق مطار معيتيقة والخطوات التي اتخذت لعودة الحركة، ومتابعة مشاريع الطيران المدني ومصلحة المطارات المتوقفة.

كما بحث اللقاء، مشاريع الطرق المتوقفة في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى عمل اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة الخاصة بمشروع الطريق السريع، حسب المعاهدة الليبية الايطالية.

The post نائب بـ «الرئاسي» يبحث مع وزير المواصلات ملف إغلاق مطار معيتيقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية