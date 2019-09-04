تعليم الوفاق تبحث المشاكل التي واجهت اللجان النوعية خلال الامتحانات

التقت اللجنة العليا للإشراف والمتابعة بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مع لجان الفئات الخاصة والصيانة والتجهيزات وإدخال بيانات الطلبة في أعمال السنة وذلك للتعرف أعمالهم أثناء فترة امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي الدور الأول.

وأوضحت رئيس لجنة الفئات الخاصة سالمة الكرطال، أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحانات ويحتاجون إلى رعاية صحية بلغ (3700) طالبا وطالبة وإن اللجنة وفرت لأغلب الطلبة معلم ميسر من خلال تواصلها مع كل اللجان بمختلف المناطق التعليمية.

فيما أشار رئيس لجنة الصيانة والتجهيزات علي القويرح، بأن اللجنة تعرفت على كل المقار الامتحانية وأعمال الصيانة التي تحتاجها عن طريق فروعها بالمناطق وعملت على الصيانة في وقت قياسي بعد تكليفها من قبل الوزارة حيث وفرت العديد من المكيفات واجرت صيانة لدورات المياه والكهرباء وتوفير المقاعد الدراسية، منوها بأن اللجنة واجهتها مشكلة عجز مالي في أعمال التجهيز للامتحانات وخاصة للنقل والمناولة.

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