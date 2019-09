المتوسط:

تمكنت قوة الردع والتدخل المشترك محور أبو سليم الكبرى التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكتب تحريات أبوسليم من ضبط تشكيل عصابي مكون من مجموعة أفارقة يمتهنون جلب وبيع مادة الكوكايين المخدرة.

وأعلن المكتب الإعلامي لقوة الردع والتدخل المشترك محور أبو سليم الكبرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالة القضية إلى النيابة المختصة.

The post ضبط تشكيل عصابي لجلب وبيع المخدرات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية