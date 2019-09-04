السعيدي: أي تسوية تضم المسلحين والإخوان “مرفوضة”

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إنه يرفض أي تسوية سياسية في ليبيا حالياً تكون فيها التشكيلات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين طرفين حاضرين فيها.

وأضاف السعيدي أن أي مطالبات بعقد اتفاقيات أو الدعوة لاجتماعات أو مفاوضات لن تعود بالفائدة، مؤكداً أنها ستطيل مدة الصراع الحاصل في ليبيا وستعرقل تقدم الجيش الوطني نحو طرابلس.

وانتقد السعيدي في تصريحاته التي ادلى بها لصحيفة “اليوم” المصرية ما تقوم بها كل من قطر وتركيا معتبراً أنهما من أوقعتا ليبيا في الفوضى.

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