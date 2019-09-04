“داخلية الوفاق” تدمج عدة مديريات أمن

اتخذت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق جملة من القرارات تتعلق بدمج مديريات أمن وتكليف مدراء لها، وأيضاً بإلغاء بعض المديريات.

وتضمنت القرارات دمج مديريات أمن الجميل ورقدالين وزلطن وباطن الجبل تحت مسمي مديرية أمن الجميل على أن يكون مقرها في مدينة زلطن، وإلغاء مديرتي أمن الزاوية الغرب والزاوية الجنوبية وضمها لمديرية أمن الزاوية، ودمج مديريات أمن براك الشاطئ والقرضة الشاطئ والشاطئ الغربي تحت مسمى مديرية أمن الشاطئ على أن يكون مقرها براك الشاطئ.

كما تضمنت القرارات دمج مديريتي أمن غريان والأصابعة تحت مسمى مديرية أمن غريان على أن يكون مقرها في غريان ، ودمج مديريتي أمن نالوت وغدامس ويكون اسمها مديرية أمن نالوت ومقرها مدينة نالوت، ودمج مديريات أمن الرجبان وجادو والرحيبات والحرابة وكاباو تحت مسمى مديرية أمن جادو ويكون مقرها مدينة جادو، ودمج مديريات أمن نسمة ومزدة والشقيقة والشويرف تحت مسمى مديرية أمن مزدة ويكون مقرها بلدية مزدة.

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