الحرس الثوري الإيراني يعتقل 24 بحارا أجنبيا

طهران 04 سبتمبر 2019 (وال) – أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، اعتقال 24 بحارا أجنبيا (لم تحدد جنسياتهم) إثر توقيف 7 سفن صيد؛ بدعوى أنشطة غير قانونية قبالة سواحل منطقة جاسك جنوب البلاد.

وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية (شبه رسمية) إن دورية بحرية تابعة لقاعدة تدعى “الإمامة”، تشرف عليها القوة البحرية في الحرس الثوري (المدرج على لائحة الإرهاب لدى واشنطن) هي من تولت توقيف سفن الصيد.

وزعمت مليشيا الحرس الثوري، في بيان، أن سبب احتجاز السفن الأجنبية السبعة هو عدم التزامها بالمسافة المحددة والمسموح بها للصيد في المياه الإقليمية الإيرانية، فضلا عن مخالفتها قوانين محلية تتعلق بتنظيم عمليات صيد الأحياء المائية.

وأشارت إلى أن البحارة الأجانب المحتجزين لديها جرى تحويلهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات المتعلقة بهذا الصدد. (وال – طهران)

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