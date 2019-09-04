سلطنة المسماري تنفي خبر اعتراضها تحسين أوضاع المعلمين

نفت النائب في مجلس النواب الليبي الدكتورة سلطنة مسعود المسماري صحة ما تم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حول اعتراضها على زيادة رواتب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقالت المسماري ،في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ،إن ما ذكر هو محض افتراء وكذب ولا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنه “ليس من المنطق أن تعترض على منح الزيادة وهي التي بذلت كل جهدها من أجل أن يصدر قانون حماية المعلمين، وأنها من أصرت على أن تشمل الزيادة جميع العاملين في قطاع التعليم وليس المعلمين فقط” .

وعبرت سلطنة عن استغرابها من هذه التهمة التي وصفتها بـــ”البشعة”، رغم تكريم النقابة لها في أكثر من مناسبة بمنحها دروع وشهادات تقدير لدعمها الدائم لقضيتهم. (

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