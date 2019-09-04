مندوب الصين يدعو لمساعدة ليبيا وإعطاء الأولوية لقضايا المقاتلين الأجانب وتدفق الأسلحة

دعا مندوب الصين بمجلس الأمن، المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير لمساعدة ليبيا على الخروج من الأزمة، مطالبا مجلس الأمن خلال جلسة اليوم حول ليبيا بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية للوصول إلى تسوية سياسية.

كما أشار المندوب الصيني إلى أن على المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره البناء في المسألة الليبية، وأنه من المهم أن يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه، وذلك للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وأن تعطى الأولوية للقضايا المهمة مثل المقاتلين الأجانب الإرهابيين، وكذلك انتشار الأسلحة وتدفقها إلى ليبيا.

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