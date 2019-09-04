رئيس الحكومة المؤقتة يستقبل وفدا رفيعا من جمهورية أفريقيا الوسطى

قرنادة-العنوان

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية أفريقيا الوسطى “لوران أنجون بابا” والوفد المرافق له، الذي ضم المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى “موليومبو دوناتيان”.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه توطيدها بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بالمؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج، ووكيل وزارة الخارجية لجمهورية أفريقيا الوسطى لشؤون الفرنكوفونية ومراسم الدولة “شانسيل سيكودي نديباي.”

كما حضره القائم بالأعمال في سفارة ليبيا بجمهورية أفريقيا الوسطى حسين محمد بدر، والمستشار عبد الحميد المقيرحي مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة.

ورحب الثني بالوفد مقدما إليه الشكر لشجاعة جمهورية أفريقيا الوسطى وقوفها مع خيارات الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه.

كما أكد الثني على أهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم بين البلدين، مشددا على أهمية أن تقف الدول الأفريقية والعالم موقف أفريقيا الوسطى في انحيازها للحق أمام الباطل.

وأبدى الثني ترحيبه التام بالتوقيع على مذكرة تفاهم ما بين وزارة خارجية الحكومة المؤقتة ووزارة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى لفتح آفاق التعاون في جميع المجالات، ومنها على وجه الخصوص إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي والزراعي والتعاون المشترك للحد من الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب والعمل على تأسيس قنصلية لجمهورية أفريقيا الوسطى في مدينة بنغازي.

من جهته عبر رئيس مجلس البرلمان الوطني بأفريقيا الوسطى “لوران أنجون بابا” عن سعادته بزيارة ليبيا ولقائه مع فخامة رئيس مجلس النواب ومع رئيس مجلس الوزراء.

وأكد على أن أفريقيا الوسطى ستقف دائما مع شرعية مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه.

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