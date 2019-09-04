افتتاح اللقاء التشاوري الثالث المخصص لأعضاء مجلس النواب

عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس اللقاء الثالث في سلسلة لقاءات التشاور الوطني التي دعا اليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب السيد الكحيلي، وعدد من أعضاء مجلس النواب إلى جانب أعضاء المجلس الرئاسي.

وجدد السراج التأكيد على ان العمل السياسي، وجلسات الحوار والتشاور لا تعني التوقف عن مقاومة العدوان ودحره، معتبرا ذلك حق مشروع في الدفاع عن النفس، واصفاً العدوان الواقع على العاصمة بمحاولة لإعادة الساعة إلى الوراء وتحكم شخص مهووس بالسلطة على مقدرات البلاد.

وقال السراج أن ما سيطرحه المجتمعون في هذا اللقاء يشكل مع التصورات السابقة واللاحقة، أساس للتوجه العام، سواء في معالجة الازمة الحالية وسبل تجاوزها، او تحديد المسار نحو الدولة المدنية المنشودة.



واعتبر رئيس المجلس الرئاسي التشاور المتسع الشامل لمختلف التوجهات مهما وصلت درجة الخلاف فيما بينها، هو لبنة في البناء الديموقراطي، ورد عملي على الافتراءات التي يروجها البعض بأن مجتمعاتنا غير مؤهلة للديموقراطية.

وقال في ختام كلمته بأن امامنا اليوم الفرصة للتعبير بحرية عن قناعاتنا وما نود تحقيقه لبلادنا، وان نستخلص من نقاشاتنا سبل الوصول إلى الهدف الذي نتفق جميعا حوله، وهو أمن ووحدة واستقرار الوطن وازدهاره.

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