كلية الآداب والعلوم درنة تنظم ندوة عن مرض الالتهاب الكبدي A

نظمت كلية الآداب والعلوم درنة يوم أمس ندوة عن مرض الالتهاب الكبدي A بالتعاون مع كلية الطب البشري ومركز مكافحة العدوى.

وتطرقت الندوة لعدة محاور، منها الفيروس المسبب وطرق العدوى وأعراض المرض والوقاية منه، وأهمية التغذية الصحية والصحيحة لتقوية المناعة وتحفيز الكبد، إضافة إلى خطورة التلوث بصفة عامة في انتشار الأمراض.

وخلصت الندوة إلى أن ما يشاع عن وجود حالات وفاة بسبب المرض ليس له أساس من الصحة، وأن الحالات التي تم تسجيلها شفيت تماما ولم تحدث لها أي مضاعفات خطيرة، كما أشارت الندوة إلى أن الفيروس A ليس بالخطير، وأن العلاج منه يكون بالراحة الطبية والتغذية الصحية، مع عدم حاجة المريض لصرف أي علاج سوى لمواجهة المضاعفات إن لزم الأمر.

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