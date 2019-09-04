وزير زراعة المؤقتة يبحث مع الصحة الحيوانية الإشكاليات التي تعيق عمل المركز

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة اجتماعا بمقر الوزارة بشحات، مع مركز الصحة الحيوانية بكافة إداراته وأقسامه.

الاجتماع تناول الإشكاليات التي تعيق عمل المركز، ومنها تنظيم اللائحة الداخلية فيه ووجود الأرشيف في طرابلس وهو ما يعيق عمله، إلى جانب التأخير في استجلاب اللقاحات وتدريب العناصر الوطنية، واستحداث آلية للتواصل مع السلخانات عن طريق وزارة الحكم المحلي، والتواصل مع المنظمات الدولية للدعم.

هذا وطالب الحاضرون الوزارة بدعم البلديات لتفعيل المنافذ الحدودية، وتفعيل مراكز الصحة الحيوانية بالجنوب مثل مراكز مرزق والشاطئ وسبها والقطرون.

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