القبض في سرت على 4 أشخاص بينهم امرأة بشبهة الانتماء لـ«داعش»

قامت قوة عسكرية تابعة لمكافحة الإرهاب، بالقبض على أشخاص بينهم امرأة بشبهة الانتماء لتنظيم «داعش».

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، إن «قوة عسكرية تابعة لمكافحة الإرهاب حاصرت جزءًا من الحي السكني الثاني وقاموا بالقبض على أربعة أشخاص مطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش».

ولفت المصدر إلى أن القوة العسكرية التابعة لمكافحة الإرهاب قامت بـ«نقلهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم».

قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا

يذكر أن قوة مكافحة الإرهاب أُسست عقب تحرير مدينة سرت في شهر ديسمبر 2016 من تنظيم «داعش» بعد نجاح قوات «البنيان المرصوص»، بمساعدة حملة جوية أميركية، في طرد عناصر التنظيم من سرت.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا