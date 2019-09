قال عضو المجلس البلدي الكفرة ورئيس لجنة الوقود بالكفرة مفتاح بو خليل، إن مشكلة نقص الوقود تعود إلى نحو عشرين سنة، نتيجة لعدة عوامل، من بينها نقص الكمية الموردة للمدينة، إضافة إلى تردي الطرقات الرئيسية، وموقعها الحدودي الذي يعد بيئة مشجعة للتهريب.

الجدير بالذكر أن محطات توزيع الوقود بمدينة الكفرة تشهد ازدحاما شديدا، بسبب النقص الحاد في توريد الوقود إلى المدينة

