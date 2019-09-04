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“الوحدة” يوضّح تعليمات تحويل الحساب الجاري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مصرف الوحدة فرع التميمي التعليمات اللازمة للعملاء الراغبين في التحويل من حساب جار إلى حساب جار آخر، حيث أوضح أنه يجب على العميل الاشتراك بالخدمة عن طريق الخدمات الالكترونية بالفرع وتعبئة نموذج الاشتراك.

وأشار المصرف إلى أنه قبل الاشتراك بالخدمة يجب أن يكون المتقدم أو الزبون مشتركا بخدمة الرسائل القصيرة اس ام اس حيث إن سقف التحويل حاليا من حساب جار لآخر يكون 2000 دينار يوميا و10 آلاف دينار شهريا.

وفي السياق ذاته شدد الوحدة على أن هذه الخدمة لا تعمل إلا بالفروع التي تعمل بالمنظومة المصرفية فليكس كيوب وعن طريق تطبيق الوحدة موبايل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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