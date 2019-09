موظفو «العامة للكهرباء» يطالبون رئيس مجلس النواب بالتدخل

أصدر موظفو الشركة العامة للكهرباء، واتحاد عمال ليبيا، ولفيف من المواطنين بمنطقة الجبل الأخضر، بيانا، الأربعاء، استنكروا فيه ما وصفوه بالتهميش والظلم وعدم المساواة الحاصلة في عملية طرح الأحمال.

وطالب الموظفون في بيانهم رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة بالتدخل لحل هذه المشكلة، كما طالبوا بإقالة رئيس الهيئة العامة للكهرباء، والتحقيق معه بشأن عدم دخول محطات الإنتاج سوسة ولملودة إلى العمل حتى اللحظة.

