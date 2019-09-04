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مرضى الكلى في صرمان يطلقون “نداء استغاثة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه عدد من مرضى الكلى في صرمان صرخة ومطالبة بتحسين الخدمات الصحية بوحدة غسيل الكلى، بعد المعاناة التي يعيشونها بعيدا عن الجهات الرسمية في الدولة.

وقامت كاميرا “218NEWS” بزيارة للوحدة ورصدت معاناة المرضى فيها جراء النقص التام في جميع المواد التشغيلية وبعض الأدوية المصاحبة لغسيل الكلى والمواد الكيماوية.

ومما زاد من معاناة مرضى غسيل الكلى بمدينة صرمان، الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وتوقف مولد الكهرباء عن العمل منذ 15 يوما، بالإضافة إلى نقص الحاد في امتدادات الدواء من وزارتي الصحة.

وبات القسم اليوم مهددا بالتوقف عن العمل، في وقت ظل فيه مرضى وحد غسيل الكلى يناشدون الحكومات المتعاقبة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف مع الوحدة وتوفير مواد التشغيل والأدوية واستبدال مولد الكهرباء بعد توقفه عن العمل تماما حتى تقوم الوحدة بعملها بالشكل المطلوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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