المحجوب يكشف حقيقة الأوضاع في الهلال النفطي.. «جيدة»

قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وآمر التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن من يقصف مطار معيتيقة بقذائف الهاون هي المليشيات، وهي معروفة وتقوم بذلك من مواقع قريبة من المطار. وأضاف المحجوب في تصريح تليفزيوينة، أن الأوضاع الميدانية جيدة، وأن معنويات المليشيات في انهيار، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في منطقة الهلال النفطي جيدة كذلك، ما انعكس على إيرادات النفط التي وصلت إلى ملياري دولار شهريا.

