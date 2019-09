أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف القرار رقم (727) لسنة 2019 ميلادي بشأن ترقية موظفي وزارة الداخلية المستحقين للترقية لعام 2017 ميلادي وعددهم (1542) موظفا.

يذكر أن بوشناف أصدر أيضا القرار رقم (728) لسنة 2019 ميلادي بشأن ترقية موظفي وزارة الداخلية المستحقين للترقية لعام 2018 ميلادي وعددهم (1330) موظفا.

