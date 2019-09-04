بعد الفيضانات التي اجتاحتها.. بلدي غات يحذر من سقوط أمطار غزيرة اليومين المقبلين

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب المجلس البلدي غات، جميع المواطنين، خاصة القاطنين قرب الأودية بأخذ الحيطة والحذر، بعد ورود بلاغات من المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفيد بتوقع سقوط أمطار غزيرة على غات خلال اليومين المقبلين، بداية من غدًا الخميس.

ووجه المجلس البلدي، من خلال تنويه عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، كل القطاعات الخدمية لرفع حالة التأهب، كل حسب اختصاصه لمواجهة أي طارئ.

يذكر أن سيولاً قوية اجتاحت مدينة غات، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك الماضي، إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس البلدي لغات، فقد خلفت الفيضانات والسيول، عدد من الضحايا، لم يوضح البيان أعدادها، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة إنسانية.

وأعلن المجلس البلدي، غات مدينة منكوبة، وبحاجة للمساعدة العاجلة وخاصة للأسر النازحة جراء الفيضانات، وشكل لجنة طوارئ ومتابعة لأزمة الفيضانات بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، حيث غطت السيول نحو 70% من مناطق غات والبركت والفويت.

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