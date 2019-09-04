لجنة شؤون النازحين تستعرض سبل تخصيص أماكن إيواء خارج مناطق الاشتباكات

استعرضت اللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين البدائل المتاحة لتخصيص أماكن إيواء خارج مناطق الاشتباكات ومتابعة أوضاع النازحين لتوفير احتياجاتهم.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته ظهر اليوم الأربعاء، التقارير والطالبات الواردة إليها من القطاعات الحكومية والبلديات، بشأن الاحتياجات الأساسية للنازحين، وسبل توفيرها.

وأكدت اللجنة، في بيان لحكومة الوفاق اليوم، تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 597، لسنه 2019, بشأن تخصيص تغطية مالية للبلديات لتوفير الاحتياجات الأساسية والإعانات للنازحين، «وتم الاتفاق على دعوة البلديات لموافاتها بتقارير عن أوجه الصرف تمهيدا لتوفير المزيد من الدعم للبلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين».

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