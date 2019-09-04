أبوغباقة يكشف موعد فتح باب إصدار الجوازات

أكد رئيس مكتب الإعلام الأمني بمصلحة الجوازات علي أبو غباقة، أنه اعتبارا من يوم ١٥ من سبتمبر الجاري سيتم فتح الباب لإصدار الجوازات لجميع الليبيين دون استثناء.

وأوضح أبو غباقة، في تصريح خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، أن إصدار الجوازات كان مقتصر خلال الفترة الماضية على الجرحى وذوي الإحتياجات الخاصة، وأصحاب الأمراض المستعصية، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أنه خلال الشهر الجاري سيتم توفير جميع المواد والأدوات اللازمة، وسيتم فتح إصدار الجوازات للجميع دون استثناء

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