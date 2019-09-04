السراج يبحث عن “تصورات” لحل الأزمة

طرح عدد من النواب المنشقين عن المجلس جلسة تشاورية، الأربعاء، في طرابلس، دعا إليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحضور أعضاء “الرئاسي”.

وقال السراج في كلمة إن اللقاء يأتي استمرارا للحوار الذي جمعه السبت مع النخب والفعاليات السياسية والفكرية والاجتماعية، لصياغة “مشروع وطني لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، ووضع خريطة التحرك نحو الدولة المدنية، بدستورها وهياكلها وعلاقات التكامل والتماس فيما بينها”.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد أكد الأخير أن العمل السياسي وجلسات الحوار والتشاور لا تعني عدم التصدي لقوات الجيش الوطني، مبينا أن ما سيطرحه المجتمعون في اللقاء يشكل مع التصورات السابقة واللاحقة أساسا لمعالجة الأزمة الحالية وتحديد المسار نحو “الدولة المدنية المنشودة”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن النواب الحاضرين قدموا في مداخلاتهم تصورات للحل وسبل الخروج من الأزمة الراهنة والتعامل المقترحات دولية، ولم يكشف المكتب مزيدا من التفاصيل.

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