«السراج» يفتتح اللقاء التشاوري الثالث المخصص لأعضاء مجلس النواب

عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس اللقاء الثالث في سلسلة لقاءات التشاور الوطني التي دعا اليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب الصادق الكحيلي، وعدد من أعضاء مجلس النواب إلى جانب أعضاء المجلس الرئاسي.

وافتتح السراج الاجتماع بالإشادة بشجاعة النواب الذين انحازوا للوطن، وكسروا حالة الجمود التي تسيطر على اداءه المجلس، ليلعب الدور الوطني المنوط به في مواجهة الازمة الخطيرة الراهنة التي تهدد وحدة الوطن وتماسكه.

وقال الرئيس أن لقاء اليوم يأتي لإثراء الحوار الذي بدأ ” السبت الماضي ” مع النخب والفعاليات السياسية والفكرية والاجتماعية، لصياغة مشروع وطني لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، ووضع خريطة التحرك نحو الدولة المدنية، بدستورها وهياكلها وعلاقات التكامل والتماس فيما بينها.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على ان العمل السياسي، وجلسات الحوار والتشاور لا تعني التوقف عن مقاومة العدوان ودحره، معتبرا ذلك حق مشروع في الدفاع عن النفس، واصفاً العدوان الواقع على العاصمة بمحاولة لإعادة الساعة إلى الوراء وتحكم شخص مهووس بالسلطة على مقدرات البلاد.

وقال السراج الرئيس أن ما سيطرحه المجتمعون في هذا اللقاء يشكل مع التصورات السابقة واللاحقة، أساس للتوجه العام، سواء في معالجة الازمة الحالية وسبل تجاوزها، او تحديد المسار نحو الدولة المدنية المنشودة.

