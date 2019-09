«لجنة شؤون النازحين» تستعرض التقارير الواردة إليها بشأن توفير الاحتياجات

استعرضت اللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين خلال الاجتماع الذي عقدته ظهر اليوم الأربعاء التقارير والطالبات الواردة إليها من القطاعات الحكومية والبلديات، بشأن الاحتياجات الأساسية للنازحين، وسبل توفيرها.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته بديوان رئاسة الوزراء على تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم “597 “، لسنه 2019, بشأن تخصيص تغطيه مالية للبلديات لتوفير الاحتياجات الأساسية والإعانات للنازحين.

وتم الاتفاق على دعوة البلديات لموافاتها بتقاريرعن أوجه الصرف تمهيدا لتوفير المزيد من الدعم للبلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين.

كما استعرضت اللجنة البدائل المتاحة لتخصيص أماكن إيواء خارج مناطق الاشتباكات من خلال متابعتها لأوضاع النازحين لتوفير احتياجاتهم وفق الموارد المتاحة للجنة.

