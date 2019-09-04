توجه لإعادة تأهيل مرفأ الصيد في سرت

شهدت بلدية سرت، الأربعاء، اجتماعا موسعا ترأسه عميد البلدية مختار المعداني، لبحث المعوقات التي تواجه مرفأ الصيد البحري بالمدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الأميل إن الاجتماع خصص لمتابعة ما تم الاتفاق علية خلال اجتماعات سابقة بشأن المرفأ، حيث اتفق المجتمعون على ضرورة إعداد وتجهيز ملف متكامل يتضمن الرفع المساحي للمرفأ من الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

وأشار بيان نشرته البلدية بصفحتها في “فيسبوك”، إلى أن الحضور اتفقوا أيضا على وضع آلية لإزالة الكثبان الرملية والمخلفات التي تؤثر على البيئة، وتكليف جهات الاختصاص بقطاع الثروة البحرية ونقابة الصيادين والميناء بإعداد خرائط بحرية كاملة عن المرفأ والميناء والبديل المتعلق بجسر داخل مياه المرفأ.

وتم الاتفاق أيضا على أن تقوم الجهات ذات العلاقة بتقديم تقرير ونتائج عملها خلال أسبوع إلى رئيس اللجنة مدير مكتب شؤون المحلات بالبلدية لعرضه على عميد البلدية.

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