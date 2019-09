«سيالة» يناقش مع السفير الإيطالي الأوضاع في طرابلس

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية إيطاليا جوزيبي غريمالدي.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الوضع الراهن في طرابلس حيث أبدى السفير الإيطالي قلقه البالغ من إغلاق مطار معيتيقة الدولي الذي يعد المنفذ الوحيد للعاصمة طرابلس على دول العالم. كما طالب الجانبان بضرورة تقديم الضمانات الكاملة لعدم تكرار هذا القصف.

وعلى صعيد آخر تطرق الجانبان إلى موضوع تسليم عدد من الزوارق لجهاز خفر السواحل الليبي والعمل على توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية في هذا الخصوص.

