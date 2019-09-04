ترقية 2872 موظفا بـ”داخلية المؤقتة”

أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرارا بشأن ترقية موظفي الوزارة المستحقين للترقية لعام 2017 ميلادي وعددهم 1542 موظفا.

ووفق ما نشرت “داخلية المؤقتة” بصفحتها في “فيسبوك”، فقد أصدر بوشناف قرارا آخر بترقية موظفي “الداخلية” المستحقين للترقية لعام 2018 ميلادي وعددهم 1330 موظفا.

وأحال مدير مكتب الوزير المقدم محمد الوزري إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية قراري بوشناف متضمنين ثناء من الوزير للمستهدفين بالترقية.

وكان بوشناف أصدر في يونيو الماضي قرارين منفصلين لترقية أكثر من 10 آلاف عضو في هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة.

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