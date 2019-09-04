“صحة المؤقتة” تبحث مع منظمات دولية تنمية القطاع

عقدت مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة اجتماعا تشاوريا بقاعة الاجتماعات بمستشفى الأطفال بنغازي، ضم عددا من ممثلي المنظمات الدولية لبحث الوضع الصحي في ليبيا.

ووفق إدارة الإعلام بالوزارة، فقد بحث الاجتماع، الذي حضره مدير إدارة المختبرات ومصارف الدم عقيلة حويل، ومدير مستشفى الأطفال بنغازي أحمد العقوري، الأوضاع الصحية لضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا.

بدورها، تطرق مديرة إدارة التعاون الدولي بالوزارة إلى الحاجة لتسليط الضوء والتنسيق حول الدعم المقدم من شركاء ليبيا لتعزيز التخطيط للنظام الصحي، وتنمية القدرات في القطاع الصحي.

وناقش المجتمعون آلية النهوض بالرعاية الصحية الأولية بالبلديات، والمضي قُدماً مع كافة الشركاء في البلاد الذين يعملون في قطاع الصحة.

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