بلدية الخمس تبحث سبل الاستفادة من برامج تعزيز القدرات المحلية

عقد الأربعاء بمقر بلدية الخمس اجتماع ضم كل من عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أنور شلوف”، وأعضاء المجلس البلدي الخمس: “فتحي القايد و “منى هدية”، بالإضافة لوكيل ديوان البلدية “أحمد ابوشعالة”.

واستعرض عضو الأمانة العامة على الحضور مزايا برامج (تعزيز القدرات المحلية .. خطوة على الطريق) التي شرعت فيها الأمانة، ووجهتها لتدريب موظفي البلديات، من إداريين ومهندسين، ما أثار اهتمام أعضاء المجلس البلدي الذين أبدوا تفاعلا إيجابيا، ورغبة في استفادة بلدية الخمس من البرامج التدريبية عبر إلحاق موظفيها بسلسلة الدورات، كل حسب تخصصه، من خلال البوابة الإلكترونية التي فعلتها مؤخرا الأمانة العامة، وأصبحت جاهزة للاستخدام من قبل البلديات.

كما تطرق الاجتماع لكيفية تخصيص برامج تدريبية للمرأة العاملة في بلدية الخمس، تلبية لدعوة عضو المجلس، منى هدية، وكذلك بحث سبل استفادة بلدية الخمس من خدمة 1415، التي شرعت عدة بلديات في استلامها من الأمانة العامة.

