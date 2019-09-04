انتشال جثتين مجهولتي الهوية من وادي غبين ومنطقة فدراج ببني وليد

انتشل فريق انتشال الجثث التابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، جثتين مجهولتي الهوية من وادي غبين وبطريق النهر الصناعي عند منطقة فدراج داخل الحدود الإدارية للبلدية.

وقال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة ببني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» إن فريق انتشال الجثث بالجمعية انتشل مساء اليوم جثة مجهولة الهوية عثر عليها في وادي غبين «متحللة كليا وملفوفة ببطانية».

وذكر التويجر أن الجثة الأولى التي انتشلت من وادي غبين جرى نقلها إلى مستشفى بني وليد العام لحفظها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، مشيرا إلى أنها «عبارة عن هيكل عظمي مجهولة الهوية»، داعيا الجهات المختصة إلى سرعة القيام بالإجراءات القانونية للتعرف على هوية صاحبها.

وأضاف التويجر أن فريق انتشال الجثث قام أيضا صباح اليوم بانتشال جثة ثانية «مجهولة الهوية كانت ملقاة بطريق النهر عند منطقة فدراج بالقرب من مقر الشركة الصينية»، وجرى انتشالها «بعد تقديم بلاغ لنيابة بني وليد ومديرية الأمن بشأنها».

ولفت إلى أن الجثة الثانية «بعد الكشف المبدئي عنها تبين أنها تعود لمهاجر أفريقي»، مؤكدا نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني وليد العام والتحفظ عليها من قبل النيابة لاتمام الإجراءات الخاصة بالطب الشرعي وعملية الدفن.

كان الفريق التابع للجمعية أيضا انتشل مساء أمس الثلاثاء، جثة أخرى تعود لمهاجر غير شرعي من طريق شارع النخيل بوسط مدينة بني وليد بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين، بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

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