لواء الصمود يطالب السراج بضم ” قادة من الثوار” لوفده المشارك في إجتماع جمعية الأمم المتحدة

ليبيا -عبر لواء الصمود عن رفضه للقائمة المرشحة من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لمرافقته في زيارته إلى الولايات المتحدة المقررة يوم 24 سبتمبر الجاري للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وجاء هذا الرفض من لواء الصمود على لسان المتحدث باسمه ، احميدة الجرو في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أكد فيه عدم ثقتهم في اَي اسم من الاسماء الموجودة ولا كيفية الكلام الذي سيطرح هناك .

كما أعرب الجرو عن إستغرابهم من عدم تمثيل ما أسماها ” المدن المشاركة في هذه الحرب ” في هذا الوفد لكي يصبح واثقاً في إيصال الصوت متسائلاً عن غياب من قال أنهم اجتمعوا مع الرئاسي .

وأضاف : ” فائز السراج والمقربين وغير مهتمين بهذه الحرب هم من سيذهب وإضافة الي ذالك قام ببعض الايفادات الفرديه لأشخاص آخرين للذهاب في هذه الزيارة ” معتبراً أن مايحدث هو عبارة عن مهزلة في ايفادات خارجية وخصوصا في الدول ألمهم إيصال الصوت لها .

وختم الجرو قائلاً : ” هذا يعني أن الاجتماعات التي يقوم بها فائز هذه الأيام تعتبر ورقة ضغط وخدمة فقط لهذه الزيارة ومزال مقرراً له عقد اجتماع مع قادة الثوار والقادة عليهم رفض هذه المهازل أو أن يكون لهم ممثلين في هذه الزيارة ” .

يشار إلى أن قائمة المرافقين للسراج ضمت 15 إسم بينهم وزير خارجيته ومستشاريه وسكرتيره الخاص وحراسه ومصوره الشخصي ومسؤولين من مكتبه الاعلامي وعن خدماته ومراسمه فيما أكد الجرو أن هناك إيفادات لأشخاص آخرين صدرت بشكل فردي للمرافقة في الزيارة تضاف لهم هذه القائمة

المرصد – متابعات

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