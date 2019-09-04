بلدية غات تحذر من أمطار غزيرة ستشهدها المدينة اليومين المقبلين

ليبيا – نوّه المجلس البلدي غات في بيان له اليوم الأربعاء كافة المواطنين وخاصة القاطنين قرب الأودية اخذ الحيطة والحذر وذلك بعد ورود بلاغات من المركز الوطني للأرصاد الجوية حول أمطار غزيرة ستشهدها المدينة خلال اليومين القادمين بداية من الخميس .

بلدية غات وجهت عبر مكتبها الإعلامي كل القطاعات الخدمية لرفع حالة التأهب كل حسب اختصاصه لمواجهة أي طارئ.

يشار الى ان مدينة غات قد شهدت سيول وفياضانات بعد امطار غزيرة شهدتها منطقة الحدود الليبية الجزائرية هجرت الاف العائلات من بيوتها المدة القريبة الماضية .

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