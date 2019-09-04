السجل المدني رقدالين، يتحدى الصعاب

تقرير|218

يقدم مكتب السجل المدني في مدينة رقدالين خدماته للمواطنين دون توقف ولا كلل بجهد وعمل متواصلين من جميع الموظفين والعاملين به، رغم حداثة عهده ودخوله للعمل الخدمي.

يقدم موظفو المكتب أعمالهم بتفانٍ واتقان كما أوضح رئيس إدارة الشؤون الإدارية بالمكتب لـ 218 رغم صعوبة الوضع في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء وضعف المنظومة وضغط المواطن في طلب الخدمات التي هي من حقوقه.

وأكد المسؤول علي أن العمل جارٍ علي استخراج كافة المسوغات التي يحتاجها المواطن سواء الخاصة بالمصارف أو أي معاملات أخرى منوهاً علي ضرورة مد يد العون للمكتب من قبل البلدية لتذليل الصعاب من أجل تقديم خدمة سريعة للمواطن.

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