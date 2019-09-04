“حملة سلامة” لإجراء مؤتمر دولي بشأن ليبيا

أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة، أمس الأربعاء، عن البدء في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين للتوصل إلى توافق في الآراء نحو انعقاد مؤتمر دولي للأطراف المعنية للمساهمة في إنهاء النزاع الليبي واستئناف العملية السياسية في البلاد- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لأخبار الأمم المتحدة.

وأشارت الصفحة إلى إحاطة “سلامة” أمام مجلس الأمن التي أعلن خلالها عن شروعه في الحملة المكثفة.. ودعماً لهذا الهدف، قام بزيارة إلى ألمانيا ومالطا والإمارات العربية المتحدة وتركيا وتونس.

كما أجرى “سلامة” قبل يومين، مناقشات مطولة وبناءة مع كبار المسؤولين في القاهرة.. ويعتزم مواصلة الجولة في الأيام المقبلة.

وأعرب “سلامة” عن امتنانه بوجه خاص لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة التي وجّهَتها من خلال دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة واللاعبين الإقليميين ممن تربطهم علاقة بالنزاع في ليبيا.

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