اخبار ليبيا الان

“حملة سلامة” لإجراء مؤتمر دولي بشأن ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة، أمس الأربعاء، عن البدء في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين للتوصل إلى توافق في الآراء نحو انعقاد مؤتمر دولي للأطراف المعنية  للمساهمة في إنهاء النزاع الليبي واستئناف العملية السياسية في البلاد- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لأخبار الأمم المتحدة.

وأشارت الصفحة إلى إحاطة “سلامة” أمام مجلس الأمن التي أعلن خلالها عن شروعه في الحملة المكثفة.. ودعماً لهذا الهدف، قام بزيارة إلى ألمانيا ومالطا والإمارات العربية المتحدة وتركيا وتونس.

كما أجرى “سلامة” قبل يومين، مناقشات مطولة وبناءة مع كبار المسؤولين في القاهرة.. ويعتزم مواصلة الجولة في الأيام المقبلة.

وأعرب “سلامة” عن امتنانه بوجه خاص لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة التي وجّهَتها من خلال دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة واللاعبين الإقليميين ممن تربطهم علاقة بالنزاع في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك