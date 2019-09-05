تسييري طبرق يبجث تفعيل المشروعات المتعثرة وحل مشكلة المياه

بحث المجلس التسييري لبلدية طبرق برئاسة فرج بوالخطابية، تفعيل المشروعات المتعثرة وحل مشكلة المياه والصرف الصحي في البلدية، وذلك خلال اجتماع للبلدية أمس مع مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء برئاسة الوزراء رضا الفريطيس، ومدير الإدارة القانونية صلاح ماضي، وبحضور رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وناقش الاجتماع عددا من المشروعات منها تفعيل عقد العمرة الجسيمة لمحطة التحلية الرئيسية والمتعاقد عليها مع شركة سيدم الفرنسية وتوفير التغطية المالية بالعملة المحلية، والإسراع بتفعيل وإتمام كافة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بإنشاء محطة المرصص، بقيمة 125 مليون والمتعاقد عليها مع شركة هايفلاكس السنغافورية، وصيانة محطات الرفع والمعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحي.

كما بحث الاجتماع موافقة الحكومة على مشروع تدوير القمامة الاستثماري مع شركة مات قروب، وإصدار قرار بالمخصصات المالية لإنشاء مكب طبرق الرئيسي رقم 1 والموافقة عليه من الحكومة سابقاً، وإصدار قرار بشراء أرض للمكب رقم 2، والتسريع في سداد مستحقات الشركات المنفذة لمشاريع بلدية طبرق وصيانة الطرق داخل المخطط العام بطول 10 كيلو مترات طولي، وتوفير المحولات والتوصيلات الكهربائية التي تحتاجها المحطات والأحياء السكنية الجديدة.

وناقش الاجتماع أيضا سبل صيانة وتشغيل الإنارة العامة بالبلدية، وتخصيص ميزانية طوارئ لمعالجة أعطال خطوط الصرف الصحي والمياه المتهالكة وكذلك قنوات صرف مياه الأمطار وتنظيف الطرق والممرات وخاصة في الشتاء.

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