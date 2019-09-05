الغريفة.. يوم ترفيهي لأطفال مرزق

تقرير|218

شهد ملعب نادي أسامة بن زيد في بلدة الغريفة إقامة يوم ترفيهي لأطفال مدينة مرزق من العائلات النازحة بعد االاعتداء الذي تعرضت له المدينة وتهجير أهلها .

أقيم اليوم الترفيهي برعاية رابطة شباب الغريفة وفوج الكشاف بهدف إدخال السرور في نفوس الأطفال النازحين ورفع معنويات أولياء أمورهم، ممن حضرو صحبة كبار وأطفال الغريفة .

وقال “عبدالقادر سلامو” رئيس رابطة شباب الغريفة إن المنظمين حرصوا على أن تتنوع مفردات الحفل بألعاب مسلية وفقرات غنائية ومسابقات رياضية في يوم مفتوح لم يشعر فيه النازحون بأنهم غرباء، بل أخوة متناغمين برابط المحبة والود فيما بينهم ووزعت على الأطفال هدايا وجوائز تشجيعية لعلها تنسي ما سببته الحرب من مآسي ودمار .

وقال “عيسى صالح” أحد النازحين من مرزق إن البادرة طيبة من أهالي الغريفة، وفرت أجواء مرحة وممتعة للأطفال، وهي محاولة لرسم البهجة والسرو من جديد على وجوههم ، فلطالما عانوا من ضغوط نفسية مع أسرهم، بسبب الحرب التي أفضت بأهل مرزق إلى نزوح كامل لمناطق الجوار .

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