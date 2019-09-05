الجيش الليبي يعرض صورا لعملية إسقاط طائرات تجسس تابعة لحكومة الوفاق

عرض الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مقطعا مصورا لعملية إسقاط طائرات تجسس وتصوير تابعة لحكومة الوفاق الليبية بأحد محاور القتال في العاصمة طرابلس.

ويظهر المطقع 3 طائرات تجسس، حيث تم إسقاط طائرتين بعد إطلاق النار وإصابتهما مباشرة، فيما تم إسقاط الثالثة بعد أن تعاملت معها سرية الدعم الإلكتروني واستطاعت التشويش عليها وإنزالها دون أضرار.

وبحسب المتحدث في المقطع المرئي الذي عرضته صفحة الكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش الليبي، فإن الطائرة التي تم الاستيلاء عليها سليمة، ووجد بها تسجيل مرئي لمجموعة من المسلحين تحاول تسجيل مقطع تعبوي لإظهاره كقصف بالهاون على قوات الجيش.

وتشهد غالبية المحاور في العاصمة الليبية هدوءًا بشكل عام، حيث تحتفظ قوات الجانبين بمواقعها السابقة، لكن الهدوء تقطعه غارات للجيش الليبي على بعض التمركزات لقوات الوفاق ببعض المحاور.

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