اللجنة الدولية للصليب الأحمر : ارتفاع تكلفة المعيشة في ليبيا أثر سلبا على المواطنين .

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا إن الأزمة الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد أدت إلى انخفاض حاد في الأنشطة الصناعية وفرص العمل. وأوضح منسق الأمن الاقتصادي ببعثة اللجنة ” محمد شيخ ” في تصريحات صحفية له الى أن ارتفاع تكلفة المعيشة دون زيادة مكافئة في الرواتب أثر سلبا على صمود السكان ورفاههم العام.

ولفت المسؤول في بعثة الصليب إلى أنه في ظل عدم الانتظام في دفع الأجور وأزمة السيولة، يكافح أكثر من نصف الأسر من أجل تغطية نفقاتهم.موضحا بأن المدن الجنوبية هي الأكثر تضررا من انعدام الأمن الاقتصادي. وذكرت البعثة في الصليب الأحمر أن غياب القانون على نطاق واسع والتضخم المفرط في الأسعار جعلا توفير الاحتياجات الأساسية أمرا صعبا.

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